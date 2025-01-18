Video Galeri>GÜNDEM>Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor!
Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor!
18-01-2025 00:27
| Güncelleme: 18-01-2025 00:28
Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında CHP'nin kazandığı belediyelerden Halk TV'nin 'fonlandığı' iddia etti. Küçük yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyeler her sene Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor. Her sene Didim'e giderler. Nerede yayın yapıyor onların ana haber sunucuları?" dedi.