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Cem Küçük: CHP'li belediyeler Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor!

18-01-2025 00:27 | Güncelleme: 18-01-2025 00:28
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Safa Keser

Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, TGRT Haber'deki Medya Kritik programında CHP'nin kazandığı belediyelerden Halk TV'nin 'fonlandığı' iddia etti. Küçük yaptığı açıklamada, "CHP'li belediyeler her sene Halk TV ekibine 2-3 ay tatil yaptırıyor. Her sene Didim'e giderler. Nerede yayın yapıyor onların ana haber sunucuları?" dedi.

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