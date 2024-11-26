Erzurum’da at soğuktan yolun ortasında donarak kaldı!
26-11-2024 00:02
| Güncelleme: 26-11-2024 00:04
Erzurum'da hava sıcaklığı sıfırın altında 8 dereceye kadar düştü. Gün boyunca etkili olan yağmur, yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Kesintisiz devam eden kar yağışının ardından şehir caddeleri beyaz bir örtüyle kaplandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Erzurum’da bir atın yolun ortasında donarak hareketsiz kaldığı anlar gündem oldu. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, olaya tanık olan kişilerin Erzurum Büyükşehir Belediyesi Hayvan Ambulansı'na haber verdiği görüldü. Yapılan ihbar sonucunda, veteriner hekimlerin müdahale ettiği ve atın kontrol altına alındığı bildirildi.