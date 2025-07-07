Esenyurt'ta halay başı kavgası! Tekme tokat birbirlerine girdiler

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 'halay başı' kavgası mahalleyi savaş alanına çevirdi. Askerlik kutlaması için bir grup arkadaş sokakta bir araya geldi. Müzik açılmasıyla gençler halay çekip oynamaya başladı.

Daha sonra iki farklı gruptan gençler halay başı olmak istedi .Ancak halayı çeken grup, mendili vermek istemedi.

Sözlü tartışma ile başlayan olay tekmeli tokatlı kavgaya dönüştü. O anlar kameralara böyle yansıdı...