Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Esenyurt'ta operasyon düzenlenen evden polise silahlı saldırı yapan şahsın görüntüleri çıktı!

Esenyurt'ta operasyon düzenlenen evden polise silahlı saldırı yapan şahsın görüntüleri çıktı!

02-12-2024 20:37 | Güncelleme: 02-12-2024 20:38
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Polisleri yaralayan kişi, yanında bulunan çocuğu ve ardından kendini silahla vurdu. Olay öncesine ait güvenlik kameraları, şüphelinin hareketlerini ve yaşananları anbeakaydetti.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Esenyurt'ta operasyon düzenlenen evden polise silahlı saldırı yapan şahsın görüntüleri çıktı! - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt'ta operasyon düzenlenen evden polise silahlı saldırı yapan şahsın görüntüleri çıktı!
Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü! - GÜNDEMGÜNDEM
Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü!
Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi
Türkiye'nin en soğuk noktası oldu! 'Hayatımda böyle soğuk görmedim' - GÜNDEMGÜNDEM
Türkiye'nin en soğuk noktası oldu! 'Hayatımda böyle soğuk görmedim'
Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı! Acemi hırsızın görüntüleri pes dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı! Acemi hırsızın görüntüleri pes dedirtti
Kahreden anlar! 2 kardeşin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahreden anlar! 2 kardeşin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Düğünde havaya saçılan dolarlar dağ gibi yığıldı! Sayması bile 4.5 saat sürdü - DÜNYADÜNYA
Düğünde havaya saçılan dolarlar dağ gibi yığıldı! Sayması bile 4.5 saat sürdü
Şehir merkezine inen aç kurt paniğe neden oldu! - YAŞAMYAŞAM
Şehir merkezine inen aç kurt paniğe neden oldu!
İşten gelir gelmez çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri gündeme oturdu - GÜNDEMGÜNDEM
İşten gelir gelmez çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri gündeme oturdu
Tel Rıfat teröristlerden temizlendi: SMO Mehter Marşı ile şehre girdi - DÜNYADÜNYA
Tel Rıfat teröristlerden temizlendi: SMO Mehter Marşı ile şehre girdi
Japonya'da satılan Türk ürünlerinin ambalajını görünce şoke oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Japonya'da satılan Türk ürünlerinin ambalajını görünce şoke oldu!
Esenyurt meydan savaşı! İki grup sopalarla birbirine girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt meydan savaşı! İki grup sopalarla birbirine girdi
Trafik magandaları dehşet saçtı! Arkalarına bile bakmadan kaçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Trafik magandaları dehşet saçtı! Arkalarına bile bakmadan kaçtılar
Beşar Esad'ın başkanlık konutuna baskın! Muhalifler böyle kayda aldı - DÜNYADÜNYA
Beşar Esad'ın başkanlık konutuna baskın! Muhalifler böyle kayda aldı
Trafikte korkunç kavga! Tartıştığı sürücüye eşinin yanında saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte korkunç kavga! Tartıştığı sürücüye eşinin yanında saldırdı
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 90'a dayandı
Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü! - GÜNDEMGÜNDEM
Öğretmenden pes dedirten hareket! Diğer öğretmenleri dövdürdü!
Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi - GÜNDEMGÜNDEM
Ders sırasında nasıl yaptı akıl ermedi! Küçük çocuğu kurtarmak için itfaiye geldi
Türkiye'nin en soğuk noktası oldu! 'Hayatımda böyle soğuk görmedim' - GÜNDEMGÜNDEM
Türkiye'nin en soğuk noktası oldu! 'Hayatımda böyle soğuk görmedim'
Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı! Acemi hırsızın görüntüleri pes dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Kaldırım taşıyla kuyumcu soymaya kalktı! Acemi hırsızın görüntüleri pes dedirtti
Kahreden anlar! 2 kardeşin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Kahreden anlar! 2 kardeşin denize düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
İşten gelir gelmez çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri gündeme oturdu - GÜNDEMGÜNDEM
İşten gelir gelmez çocuklarına yemek yapan babanın görüntüleri gündeme oturdu
Japonya'da satılan Türk ürünlerinin ambalajını görünce şoke oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Japonya'da satılan Türk ürünlerinin ambalajını görünce şoke oldu!
Esenyurt meydan savaşı! İki grup sopalarla birbirine girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Esenyurt meydan savaşı! İki grup sopalarla birbirine girdi
Trafik magandaları dehşet saçtı! Arkalarına bile bakmadan kaçtılar - GÜNDEMGÜNDEM
Trafik magandaları dehşet saçtı! Arkalarına bile bakmadan kaçtılar