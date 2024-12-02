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Esenyurt'ta operasyon düzenlenen evden polise silahlı saldırı yapan şahsın görüntüleri çıktı!
02-12-2024 20:37
| Güncelleme: 02-12-2024 20:38
İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar sonrası harekete geçen polis ekipleri, şüpheli şahıs tarafından saldırıya uğradı. Polisleri yaralayan kişi, yanında bulunan çocuğu ve ardından kendini silahla vurdu. Olay öncesine ait güvenlik kameraları, şüphelinin hareketlerini ve yaşananları anbeakaydetti.