Video Galeri>GÜNDEM>Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı
Havada yürekleri ağza getiren anlar! Paraşüt yapan turist, uçuş yapan paraşüte terliklerini bıraktı
02-01-2025 12:15
| Güncelleme: 02-01-2025 12:21
Muğla’nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütü yapan turistin kaydettiği anlar sosyal medyada gündem oldu. Nefes kesen anları kaydeden turist, başka bir paraşütün üzerine çıkarak terliklerini bıraktı. Yüreklerin ağza geldiği anlar sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.