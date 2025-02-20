Kar yağışı etkili olunca Amasya'da ortaya çıktı: Ayak izi yok, insan yapımı değil

Türkiye kar yağışı etkisi altındayken, Amasya'nın Taşova ilçesinde nadir rastlanan bir doğa olayı gözlemlendi. Dereli Yaylası'nda kendiliğinden oluşan kar ruloları, görenleri hayrete düşürdü. İlk bakışta birileri tarafından yapıldığı sanılan bu beyaz silindirlerin, etrafta hiç ayak izi olmaması nedeniyle tamamen doğanın kendi eseri olduğu anlaşıldı.

KAR RULOSU NEDİR?

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

Ormanda gezintiye çıkan Bedrettin Oral, kar rulolarını görünce şaşkınlığını gizleyemediğini söyledi. Kar rulolarını gördüğünde birisi tarafından yapıldığını düşündüğünü ancak yaklaşınca çevrede bir ayak izi bulunmadığını fark ettiğini anlatan Oral, bu ilginç doğa olayını cep telefonuyla kaydettiğini aktardı.