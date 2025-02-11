Malezya Cumhurbaşkanı Enver İbrahim'in Erdoğan paylaşımı dikkat çekti! Seçtiği şarkı gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bugün bir araya geldi. İki lider basın toplantısında önemli mesajlar verirken Malezya Başbakanı Enver İbrahim, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı karede olduğu görüntüleri İrem Derici'nin 'Kalbimin Tek Sahibine' parçası ise paylaştı. Zamanında düğün şarkılarının vazgeçilmez parçasını tercih eden İbrahim, sosyal medyada gündem oldu.