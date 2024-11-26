Muğla'da cip mağazaya daldı! Vatandaşların adeta üzerinden geçti
26-11-2024 19:14
| Güncelleme: 26-11-2024 22:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, park edilmeye çalışılan bir cip kontrolden çıkarak mağazanın içine girdi. Kaza nedeniyle ortalık adeta savaş alanına döndü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralanan 4 kişiyi ambulanslarla hastaneye sevk etti. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, işletmede ciddi maddi hasar meydana geldi. Korku dolu anlar, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.