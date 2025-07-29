Ormanın kenarında şoke eden görüntüler!

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının rekor seviyelerde seyretmesi beraberinde orman yangınlarını da getirdi. Ülke genelinde alevlerle mücadele sürerken, birçok kentte yeşil vatan hainleri, sabotaj düzenlemeyi sürdürüyor. Emniyet güçleri göz açtırmasa da, vatandaşların desteği işleri kolaylaştırıyor. O görüntülerden biri de Sakarya'dan geldi. Kentin Taraklı ilçesinden İstanbul'a seyreden vatandaş, gördüğü manzara karşısında isyan etti. Yol kenarına belli aralıklarla dizilmiş cam şişeleri ve altlarına yerleştirilmiş kağıtları cep telefonuyla görüntüledi. O anları sosyal medyada paylaşan kadın sürücü, "Yazıklar olsun ya, bu vatan hepimizin" diye serzenişte bulundu. Sosyal medyada paylaşılan video, sabotaj ihtimaline karşı kamuoyunda endişelere neden oldu.