Sarıyer'de fırtına yük gemisini sürükledi!

İstanbul’un Sarıyer ilçesine bağlı Kilyos açıklarında, olumsuz hava koşulları nedeniyle bir kuru yük gemisi sürüklendi. Bulgaristan’ın Varna Limanı’ndan 6 Şubat’ta hareket eden ve Rusya’ya doğru yol alan Filikci-3 isimli gemi, Karadeniz’de etkisini artıran fırtına ve dev dalgalar nedeniyle kontrolden çıktı. Yaşanan durum üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Zorlu hava şartlarına rağmen ekiplerin başarılı müdahalesiyle gemide bulunan mürettebat güvenli bir şekilde tahliye edildi.