Şehir magandasından polise akılalamaz tehdit! Suç makinesi çıktı
İzmir'in Bornova ilçesinde kamuya ait alana aracını park etmek isteyen polis memuruna mekan işletmecisi ile yanındaki 3 kişi küfür ve hakaret edip saldırdı. Gözaltına alınan saldırganlardan birinin polis memurunu "Sen karınla çocuğunla gezemezsin" diyerek tehdit ettiği anlar kameraya yansırken, çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen 4 şüpheli tutuklandı.
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Sıkça Sorulan Sorular
POLİSE TEHDİTİN CEZASI NEDİR?
Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.