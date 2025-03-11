Şehir magandasından polise akılalamaz tehdit! Suç makinesi çıktı

POLİSE TEHDİTİN CEZASI NEDİR?

Kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Suçun yargı görevi yapan kişilere karşı işlenmesi halinde, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.