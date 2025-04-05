Sevimli yavru ayı Bulut'a özel bakım! Ziyaretçiler fotoğraf çekmek için yarışıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü ekipleri, Karabük'ün Yenice ilçesindeki ormanlık alanda orman işçileri tarafından bulunan yavru bozayı "Bulut"un bakımını üstlendi. Bakım evine götürülerek bakıma alınan yavru ayının, ölçümlerde 2,7 kilogram ve 1,5 aylık olduğu tespit edildi. Yavru boz ayı Bulut'a barınaktaki ekipler, anne şefkatiyle yaklaşırken, beslenme ve bakımına büyük özen gösteriyor.