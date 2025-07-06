İstanbul'da korku dolu anlar! Kadınları bayıltana kadar dövdüler

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; iki şahıs, motosiklet ile cadde üzerinde ilerleyen tanımadıkları iki kadına laf attı. Daha sonrasında el kol işaretleri yapan ve küfür eden şahıslar ile iki kadın arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bayılana kadar kadınları darp eden şahıslar, kavgayı ayırmaya çalışanlara da saldırdı. Saldırganlardan biri, eline aldığı kaskla kadınlara yardım etmeyen bir kişinin kafasına vurdu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.