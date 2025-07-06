Dirft atan magandalar yine sahnede! Dev ceza da caydırmıyor

İstanbul’un Arnavutköy ilçesine bağlı Karlıbayır mevkiinde düğün konvoyu yapan bir grup, Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde ilerlediği sırada kırmızı ışıkta durdu. Bu esnada konvoyda bulunan bir otomobil sürücüsü aracını cadde ortasında savurarak drift yapmaya başladı. Hem kendisinin hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan sürücünün o anları çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, aracın defalarca dönerek yol ortasında kontrolsüz şekilde hareket ettiği, o sırada diğer araçların ilerlemekte zorlandığı görüldü. Sürücünün bu hareketi sosyal medyada tepkiye neden olurken polisin şahısların kimliğinin belirlenmesi ve gerekli cezai işlemlerin uygulanması çalışma başlattığı öğrenildi. Drift atmanın cezası 2025 yılı itibarıyla 46 bin 393 TL. Bunun yanında araç bağlanırken, sürücünün ihliyetine de 2 aylığına el konuluyor. Bu ağır cezalara rağmen, magandaların ısrarla drift atması akıl tutulması olarak yorumlanıyor.