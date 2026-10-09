TOGG T10F'in yeni rengi Ayder ilgi çekti! 'Üretim hız kesmeden sürüyor'

TOGG'un T10F modeli için paylaşılan Ayder rengi dikkat çekti. Kullanıcılara teşekkür eden marka, TOGG Teknoloji Kampüsü'nde üretim faaliyetlerinin hız kesmeden devam ettiğini duyurdu.

Türkiye’nin yerli otomobil markası TOGG T10F modeli için yeni renk seçeneği Ayder kullanıcılardan ilgi gördü. Markanın Ayder'e gösterilen ilgi dolayısıyla yaptığı teşekkür paylaşımında, TOGG Teknoloji Kampüsü'nde üretimin hız kesmeden devam ettiği mesajı da verildi.