Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçının İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa Harmancık'taki yangın sonrası gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin,Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Aytekin hakkındaki detaylı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

İYİ PARTİ TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Bursa'da ormanları yakan FETÖ'cü Ufuk Aytekin'in, İYİ Parti Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katılan, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ufuk Aytekin'in sosyal medya hesabındaki detay da dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA HESABINDA "GENÇLİK KOLLARI" DETAYI

Aytekin'in sosyal medya hesabında da İYİ Parti Gençlik Kolları ibaresi yazıldığı görülmüştü. Aytekin'in FETÖ-PDY bağlantısı sebebiyle olayın tüm boyutları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken, şahsın telefonu da detaylı olarak inceleniyor.

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" demişti.