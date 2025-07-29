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 | Selahattin Demirel

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçının İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'nın Harmancık ilçesinde ormanı kundakladığını itiraf eden ve tutuklanan FETÖ soruşturması nedeniyle astsubaylıktan ihraç edilen Ufuk Aytekin'in İYİ Parti'deki kayıtları ortaya çıktı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 23:13
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 23:15

Harmancık'taki yangın sonrası gözaltına alınan 30 yaşındaki Ufuk Aytekin,Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturma sonrasında Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanmıştı. Aytekin hakkındaki detaylı soruşturma ise çok yönlü olarak devam ediyor.

İYİ PARTİ TOPLANTILARINA KATILMIŞ

Bursa'da ormanları yakan 'cü Ufuk Aytekin'in, Harmancık İlçe Başkanı ve protokol üyeleriyle birlikte görüntüleri ortaya çıktı. İlçe Başkanlığı'nda Gençlik Kolları ile toplantılara katılan, seçim süresince de ilçede parti adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen Ufuk Aytekin'in sosyal medya hesabındaki detay da dikkat çekti.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçının İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

SOSYAL MEDYA HESABINDA "GENÇLİK KOLLARI" DETAYI

Aytekin'in sosyal medya hesabında da İYİ Parti Gençlik Kolları ibaresi yazıldığı görülmüştü. Aytekin'in FETÖ-PDY bağlantısı sebebiyle olayın tüm boyutları Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülürken, şahsın telefonu da detaylı olarak inceleniyor.

Bursa'yı yakan FETÖ'cü kundakçının İYİ Parti'deki görüntüleri ortaya çıktı

ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, "Bursa ilimizin Orhaneli ve Harmancık ilçeleri arasında bulunan mevkide çıkan orman yangınıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıs, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince, 'Kasten Orman Yakma' suçundan tutuklanmıştır. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Kasten Orman Yakma' suçundan başlatılan soruşturma, şüphelinin geçmişte FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle tüm boyutlarıyla titizlikle sürdürülmektedir" demişti.

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ETİKETLER
#bursa
#fetö
#iyi parti
#Oranman Yangını
#Ufuk Aytekin
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