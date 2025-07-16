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Editor
 | Emir Yücel

Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'

İsrail'in Suriye'de yaptığı saldırılar sonrasında, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya platformu üzerinden çok sert bir paylaşım yaparak kısa süre içerisinde gündem oldu.

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Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
16.07.2025
saat ikonu 17:26
|
GÜNCELLEME:
16.07.2025
saat ikonu 17:35

, ’nin başkenti ’da peş peşe saldırılar düzenledi. Önce Genelkurmay binasını sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Sarayına hava saldırısı düzenleyen İsrail uçakları, Orta Doğu’da yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu.

Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'

Yapılan saldırılar sonrasında dikkat çeken bir paylaşım da Türkiye’nin Savunma Sanayi alanında büyük çalışmalar yapan ’dan geldi.

Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'

Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail’in, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında, şimdi de Şam’a saldırmasını çok sert ifadelerle eleştirdi.

Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'

İşte Bayraktar’ın paylaşımı;

"Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam…"

Selçuk Bayraktar bu paylaşımı 'Teknofest Sosyal' adlı uygulama üzerinden yaptı. Uygulamayı geçtiğimiz günlerde bizzat kendisi duyurmuştu.

Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'
ETİKETLER
#Dünya
#İsrail
#suriye
#selçuk bayraktar
#baykar
#şam
#israil saldırısı
#Gündem
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