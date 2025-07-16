Selçuk Bayraktar İsrail'e ateş püskürdü! 'Eceli gelen köpek misali'

İsrail, Suriye’nin başkenti Şam’da peş peşe saldırılar düzenledi. Önce Genelkurmay binasını sonrasında da Cumhurbaşkanlığı Sarayına hava saldırısı düzenleyen İsrail uçakları, Orta Doğu’da yeni bir savaşın başlamasına sebep oldu.

Yapılan saldırılar sonrasında dikkat çeken bir paylaşım da Türkiye’nin Savunma Sanayi alanında büyük çalışmalar yapan Selçuk Bayraktar’dan geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, İsrail’in, Gazze’de yaptığı soykırım sonrasında, şimdi de Şam’a saldırmasını çok sert ifadelerle eleştirdi.

İşte Bayraktar’ın paylaşımı;

"Terörist devlet İsrail eceli gelen köpek misali azgınlığa devam…"

Selçuk Bayraktar bu paylaşımı 'Teknofest Sosyal' adlı uygulama üzerinden yaptı. Uygulamayı geçtiğimiz günlerde bizzat kendisi duyurmuştu.