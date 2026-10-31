Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşah Saraçoğlu, bu kez çalışanlarının suçlamalarıyla gündeme geldi. Saraçoğlu'nun modaevi hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, çalışanlar yaşadıkları sorunları dile getirdi. Maaşlarını alamadıklarını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve tazminat haklarının karşılanmadığını öne süren çalışanların şikayetleri sonrası SGK'nın devreye girdiği aktarıldı.

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HABERİN ÖZETİ Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun modaevi, çalışanlarının maaş, fazla mesai, tazminat ve sigorta ödemelerine ilişkin şikayetleri ve SGK'nın incelemesi sonrasında mühürlendi. Saraçoğlu'nun yanında çalıştığını belirten üç kişi; maaşlarını alamadıklarını, fazla mesai ücretlerinin ve tazminat haklarının ödenmediğini, sigortasız ya da eksik sigortalı çalıştırıldıklarını iddia etti. Çalışanların şikayetleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) inceleme başlattı ve modaevi mühürlendi. Suçlamaların yalnızca üç çalışanla sınırlı olmadığı, benzer mağduriyetler yaşayan başka çalışanların da konuşmaya hazırlandığı öne sürüldü. Çalışanlar, ödenmediğini belirttikleri maaş, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal alacaklarının karşılanmasını talep ediyor.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU’NUN MODAEVİ NEDEN MÜHÜRLENDİ?

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun modaevi, çalışanların şikayetleriyle gündeme geldi. Yanında çalıştıklarını belirten üç kişi; sigorta, maaş, fazla mesai ve tazminat ödemeleri konusunda sorun yaşadıklarını öne sürdü. Çalışanların şikayetleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) inceleme başlattığı ve iş yerinin mühürlendiği aktarıldı. Gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU’NUN ÇALIŞANLARI HANGİ SUÇLAMALARDA BULUNDU?

Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, iş yerinde yaşadıkları sorunları gündeme taşıdı. Çalışanlar, maaşlarını alamadıklarını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve işten ayrılmalarına rağmen tazminat haklarını alamadıklarını öne sürdü. Ayrıca sigortasız ya da eksik sigortalı çalıştırıldıklarını iddia eden çalışanların şikayetleri, modaeviyle ilgili gelişmelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU HAKKINDA SGK HAREKETE GEÇTİ!

Çalışanların şikayetlerinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuyla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gülşah Saraçoğlu'na ait modaevi için mühürleme işlemi gerçekleştirildi. İş yerinin kepenklerinin inmesiyle birlikte olay magazin gündeminde geniş yankı buldu. Gözler, ünlü modacının çalışanların suçlamalarına ve yaşanan gelişmelere ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR BÜYÜYOR!

Gülşah Saraçoğlu'nun modaeviyle ilgili gündeme gelen suçlamaların yalnızca üç çalışanla sınırlı olmadığı da öne sürüldü. Başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtildi.

Çalışanlar, ödenmediğini öne sürdükleri maaş, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal alacaklarının karşılanmasını talep ediyor. Saraçoğlu hakkında SGK'ya yapılan şikayetlerin ardından modaevi mühürlenirken, yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması için tarafların açıklamaları ve ilgili belgelerin incelenmesi bekleniyor.

Gülşah Saraçoğlu'nun modaeviyle ilgili yaşanan gelişmeler, çalışanların gündeme taşıdığı suçlamalarla magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarına ilişkin iddiaların ardından SGK'nın devreye girmesi ve iş yerinin mühürlenmesi, olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Üstelik benzer mağduriyetler yaşadığını belirten başka çalışanların da konuşmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Gözler şimdi Gülşah Saraçoğlu'ndan gelecek açıklamaya çevrilirken, yaşananların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu.