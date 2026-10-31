TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:22

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bu kez modaeviyle ilgili gelişmelerle gündeme geldi. Yanında çalışan kişilerin maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarını alamadıklarını öne sürmesi üzerine SGK'nın harekete geçtiği ve iş yerinin mühürlendiği belirtildi.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 10:22
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 10:22

Özel hayatı ve açıklamalarıyla sık sık magazin gündeminde yer alan Gülşah Saraçoğlu, bu kez çalışanlarının suçlamalarıyla gündeme geldi. Saraçoğlu'nun modaevi hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekerken, çalışanlar yaşadıkları sorunları dile getirdi. Maaşlarını alamadıklarını, ücretlerinin ödenmediğini ve tazminat haklarının karşılanmadığını öne süren çalışanların şikayetleri sonrası 'nın devreye girdiği aktarıldı. 

HABERİN ÖZETİ

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun modaevi, çalışanlarının maaş, fazla mesai, tazminat ve sigorta ödemelerine ilişkin şikayetleri ve SGK'nın incelemesi sonrasında mühürlendi.
Saraçoğlu'nun yanında çalıştığını belirten üç kişi; maaşlarını alamadıklarını, fazla mesai ücretlerinin ve tazminat haklarının ödenmediğini, sigortasız ya da eksik sigortalı çalıştırıldıklarını iddia etti.
Çalışanların şikayetleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) inceleme başlattı ve modaevi mühürlendi.
Suçlamaların yalnızca üç çalışanla sınırlı olmadığı, benzer mağduriyetler yaşayan başka çalışanların da konuşmaya hazırlandığı öne sürüldü.
Çalışanlar, ödenmediğini belirttikleri maaş, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal alacaklarının karşılanmasını talep ediyor.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.

GÜLŞAH SARAÇOĞLU’NUN MODAEVİ NEDEN MÜHÜRLENDİ?

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu'nun modaevi, çalışanların şikayetleriyle gündeme geldi. Yanında çalıştıklarını belirten üç kişi; sigorta, , fazla mesai ve tazminat ödemeleri konusunda sorun yaşadıklarını öne sürdü. Çalışanların şikayetleri üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) inceleme başlattığı ve iş yerinin mühürlendiği aktarıldı. Gelişme magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

GÜLŞAH SARAÇOĞLU’NUN ÇALIŞANLARI HANGİ SUÇLAMALARDA BULUNDU?

Gülşah Saraçoğlu'nun yanında çalıştıklarını belirten üç kişi, iş yerinde yaşadıkları sorunları gündeme taşıdı. Çalışanlar, maaşlarını alamadıklarını, fazla mesai ücretlerinin ödenmediğini ve işten ayrılmalarına rağmen tazminat haklarını alamadıklarını öne sürdü. Ayrıca sigortasız ya da eksik sigortalı çalıştırıldıklarını iddia eden çalışanların şikayetleri, modaeviyle ilgili gelişmelerin yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

GÜLŞAH SARAÇOĞLU HAKKINDA SGK HAREKETE GEÇTİ!

Çalışanların şikayetlerinin ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) konuyla ilgili inceleme başlattığı aktarıldı. Yaşanan gelişmelerin ardından Gülşah Saraçoğlu'na ait modaevi için mühürleme işlemi gerçekleştirildi. İş yerinin kepenklerinin inmesiyle birlikte olay magazin gündeminde geniş yankı buldu. Gözler, ünlü modacının çalışanların suçlamalarına ve yaşanan gelişmelere ilişkin yapacağı açıklamaya çevrildi.

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

GÜLŞAH SARAÇOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR BÜYÜYOR!

Gülşah Saraçoğlu'nun modaeviyle ilgili gündeme gelen suçlamaların yalnızca üç çalışanla sınırlı olmadığı da öne sürüldü. Başka çalışanların da benzer mağduriyetler yaşadıklarını anlatarak konuşmaya hazırlandığı belirtildi. 

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

Çalışanlar, ödenmediğini öne sürdükleri maaş, fazla mesai ücretleri ve diğer yasal alacaklarının karşılanmasını talep ediyor. Saraçoğlu hakkında SGK'ya yapılan şikayetlerin ardından modaevi mühürlenirken, yaşananların tüm yönleriyle aydınlatılması için tarafların açıklamaları ve ilgili belgelerin incelenmesi bekleniyor. 

Gülşah Saraçoğlu’nun modaevi mühürlendi! Çalışanlarından şok suçlamalar

Gülşah Saraçoğlu'nun modaeviyle ilgili yaşanan gelişmeler, çalışanların gündeme taşıdığı suçlamalarla magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. Maaş, fazla mesai ve tazminat alacaklarına ilişkin iddiaların ardından SGK'nın devreye girmesi ve iş yerinin mühürlenmesi, olayın boyutunu daha da dikkat çekici hale getirdi. Üstelik benzer mağduriyetler yaşadığını belirten başka çalışanların da konuşmaya hazırlandığı öne sürülüyor. Gözler şimdi Gülşah Saraçoğlu'ndan gelecek açıklamaya çevrilirken, yaşananların nasıl sonuçlanacağı merak konusu oldu. 

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Survivor şampiyonu Nefise Karatay'ın duşakabin camı suratına patladı! Evinde korkutan kaza
ETİKETLER
#gülşah saraçoğlu
#SGK
#Maaş
#fazla mesai
#Modaevi
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.