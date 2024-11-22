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Cem Küçük'ten 'gazetecileri ayıran' Özgür Özel'e tepki! 'CHP gibi bir partide böyle sorunlar olmamalı'

22-11-2024 23:04 | Güncelleme: 22-11-2024 23:08
Kaynak: TGRT Haber | Editör : Mutluhan Yıldız

Ankara'da gazetecilerle bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, burada önemli açıklamalarda bulundu. Burada gazetecileri iki gruba ayırarak soruları cevaplayan Özel'e ise Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük'ten eleştiri geldi. CHP gibi bir partinin büyük bir salon bulabileceğini ifade eden Küçük, "Basın konferanslarında birinci ve ikinci grup diye bir şey olmaz. CHP gibi yerel seçimlerde birinci olan bir partinin yer diye sorununun olmaması lazım. Ankara'da büyük bir otel veya salon tutulabilirdi. Birinci grubun haber atlatması daha kolay olacak ikinci gruba da bir şey kalmayacak." diyerek eleştirdi.

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