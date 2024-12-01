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Okan Buruk Eyüpspor maçı sonrası hakemlere tepki gösterdi! Tribünleri ayağa kaldırdı

01-12-2024 21:52 | Güncelleme: 01-12-2024 22:04
Kaynak: tgrthaber.com | Editör : Mutluhan Yıldız

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 2-2 biten Eyüpsor maçı sonrası soyunma odasına giderken hakemlere tepki gösterdi. Hakemlere dönerek bağıran Buruk'u yanındakiler sakinleştirmeye çalıştı. Buruk daha sonra Galatasaray tribünlerine dönerek tepkilerini daha çok artırmalarını istedi.

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