Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini tamamladı: Türk havacılığında yeni bir eşik aşıldı
Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, yeni başarısıyla Türk havacılık tarihinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.
Bayraktar AKINCI, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019 tarihinden beri gökyüzünde aktif görev yapmaya devam ediyor. Envantere ise 29 Ağustos 2021'de girmişti. Keşif, gözetleme, taarruz ve istihbarat gibi kritik görevlerde etkin bir şekilde kullanılan AKINCI, 100 bin saatlik uçuş süresi ile gücünü bir kez daha kanıtladı.
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Sıkça Sorulan Sorular
Bayraktar AKINCI nedir?
Bayraktar AKINCI TİHA, kendine özgü bükümlü kanat yapısıyla 20 metrelik bir kanat açıklığına sahip ve çok sayıda milli akıllı mühimmat taşıyabilecek kabiliyette. Ayrıca özgün yapay zeka sistemi sayesinde, daha akıllı ve çevresel koşulların daha da farkında, kullanıcılarına ileri uçuş ve teşhis fonksiyonları sunuyor.