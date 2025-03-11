Bayraktar AKINCI 100 bin uçuş saatini tamamladı: Türk havacılığında yeni bir eşik aşıldı

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli projelerinden biri olan Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), 100 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen AKINCI, yeni başarısıyla Türk havacılık tarihinde kritik bir eşiği daha geride bıraktı.

Bayraktar AKINCI, ilk uçuşunu gerçekleştirdiği 6 Aralık 2019 tarihinden beri gökyüzünde aktif görev yapmaya devam ediyor. Envantere ise 29 Ağustos 2021'de girmişti. Keşif, gözetleme, taarruz ve istihbarat gibi kritik görevlerde etkin bir şekilde kullanılan AKINCI, 100 bin saatlik uçuş süresi ile gücünü bir kez daha kanıtladı.