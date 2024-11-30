Antalya depremi vatandaşları sokağa döktü
30-11-2024 00:36
| Güncelleme: 30-11-2024 00:41
Antalya Gazipaşa'da meydana gelen deprem vatandaşları sokağa döktü. AFAD verilerine göre 4.8 büyüklüğündeki sarsıntıyı aracında hisseden vatandaş birinin salladığını sandığını söyledi.
Depremin bir diğer tanığı Ömer Göker, "Arkadaşlar ile otururken saat 10.00 sıralarında şiddetli bir deprem hissettik, koca bina gitti geldi irkilmedik değil, sağlam bir titreme oldu bu da bizi ürküttü" şeklinde konuştu.
Depreme taksi durağında yakalan Mustafa Yılmaz, "Aracın içerisinde müşteri beklerken saat 10.00 sıralarında çok şiddetli bir deprem oldu, arabanın içerisinde sallandık, hatta arkadaşım salladı zannettim, etrafa sorduğum zaman deprem olduğunu öğrendim" dedi.
Depreme araba yakalanan Mevlüt Tokaç ise, "O an arabanın içeresindeydim kendimi dışarı attım ister istemez korktum, çocuklar da korktu. Olacakların önüne geçemeyiz ama tedbiri de elden bırakmamamız gerekiyor'' dedi. Turizm bölgelerindeki otel misafirleri de panikle sokağa fırladı.