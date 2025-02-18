Avcılar'da metrobüs yandı! Bir anda dumanlar yükseldi
İstanbul'da akşam saatlerinde metrobüste yangın çıktı. Beylikdüzü-Söğütlüçeşme yönünde ilerleyen metrobüs Avcılar mevkiindeyken motorundan dumanlar yükseldi. Duraktaki görevliler yangın tüpüyle müdahale ederken yolcular derhal tahliye edildi. Dumanların yükseldiği metrobüs, daha sonra çekici yardımıyla garaja götürüldü. Tahliye edilen yolcular ise arkadan gelen araçlara aktarıldı. Olay, bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.
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