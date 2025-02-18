Avcılar'da metrobüs yandı! Bir anda dumanlar yükseldi

İSTANBUL METROBÜS, OTOBÜS TAM BİLET NE KADAR OLDU?

Ocak ayında yapılan yüzde 35'lik oranda zam sonrası yeni tarifeler şöyle: Tam bilet: 27 TL Öğrenci: 13,17 TL Öğretmen ve 60 yaş: 19,33 TL Öğrenci abonman: 381,37 TL Tam abonman: 2,118 TL Metrobüs tam bilet: 40,068 TL Marmaray tam bilet: 59,76 TL Metrobüs öğretmen ve 60 yaş: 21,97 TL Metrobüs öğrenci: 13,17 TL