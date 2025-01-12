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Bisikleti ile Türkiye'yi gezen Rus turistten itiraf: Bayılıyorum!

12-01-2025 21:10 | Güncelleme: 12-01-2025 21:11
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Yusuf Özgür Bülbül

Rus turist, Ordu'da tünel girişinde yazan '‘Dikkat! Tünelde bisikletli var. Sol şeritten gidiniz" yazısını görünce cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaştı. ‘Sol şeritten gidiniz’ yazısını görünce mutluluğunu kayda aldı. Türkiye'yi ve Türkleri çok sevdiğini belirten turist, görüntüleri sosyal medyada da paylaştı. Rus turist paylaşımında, “Türkiye'ye ve Türklere bayılıyorum, çünkü bak buraya ne yazdılar” dedi…

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