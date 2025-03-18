Ellerinde sopalarla mahalle bastılar! O anlar kamerada

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan olayda; bir grup genç, aralarında tartışma yaşanan diğer gençlerin mahallesini bastı. Ellerinde sopalarla mahalleye giren gençlere diğer grup da karşılık verince ortalık savaş alanına döndü.

POLİSİ GÖRÜNCE KAÇTILAR

Kavgayı gören vatandaşlar hemen durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen polisleri gören gençler, sokak aralarına kaçtı. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.