Erzincan'da sıra dışı bir sahur... Örümcek Adam davul çalıp vatandaşları uyandırdı

Türkiye’yi gezme hayaliyle İzmir’den yola çıkan ve 'Yerli Pijamalı Örümcek Adam' olarak tanınan 25 yaşındaki Ayaz Salih Koç, 62. durağı olan Erzincan'da sahur vaktine neşe kattı. Koç, kendisi gibi 'Örümcek Adam' kostümü giyen Asaf Özdemir ile birlikte davul ve zurna eşliğinde sokakları dolaşarak vatandaşları sahura kaldırdı.