Esenyurt'ta dehşet anları! Ortalık savaş alanına döndü!

İstanbul Esenyurt'ta Yol verme nedeniyle başlayan tartışmada dehşet dolu anlar yaşandı. Tarafların yakınlarının da olaya müdahil olmasıyla mahalle savaş alanına döndü. Taraflar sopalarla birbirine saldırırken, bu sırada pompalı tüfekle ateş edildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis edildi. Kavgada hafif yaralananlara sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Polis olaya karışan şahısları gözaltına aldı.