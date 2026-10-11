İlhamını yaylanın renginden aldı: Togg T10F Ayder rengiyle Rize’de görücüye çıktı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un "Ayder" renkli T10F modeli Rize’de görücüye çıktı. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan otomobil, Rize Belediyesinin karşısında sergilendi. İlhamını Karadeniz'in yeşilinden ve Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'ndan alan T10F modelinin "Ayder" rengi, yaklaşık bir ay boyunca Rize'de sergileneceği belirtildi.