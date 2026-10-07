İzmir’de ölümüne mesai: 10 katlı binanın çatısındaki işçi yürekleri ağızlara getirdi

İzmir’de 10 katlı bir binanın çatısında kiremit değişimi ve izolasyon yapan ustalar, yaşam hattı, tam vücut emniyet kemeri, baret ve koruyucu file gibi zorunlu iş güvenliği donanımlarını kullanmadan çalıştı. İşçilerin metrelerce yükseklikte rüzgara ve eğimli zemine rağmen herhangi bir bağlantı ekipmanı olmadan hareket etmesi ve malzeme taşıması tehlike oluştururken, iş güvenliği ihlalini gözler önüne seren o anlar kameralara yansıdı.