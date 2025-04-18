Jandarmayı görünce şoke oldular! Define avcıları suçüstü yakalandı

Yozgat’ın Sorgun ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Jandarmayı karşılarında gören 2 şüpheli neye uğradığını şaşırdı. Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube ekipleri devriye kontrolleri esnasında kaçak kazı yapan şahısları farketti. Ekiplerin baskınında V.K., E.U., R.T. ve K.B. isimli şahıslar suçüstü yakalandı. Kazıda kullanılan 1 adet hilti, 1 adet dedektör, 4 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet keser, 1 adet çekiç, 1 adet murç ele geçirildi.