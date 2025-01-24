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Kış günlerinde minik dostları unutmadılar! Polis ekiplerinden sokak hayvanlarına destek

24-01-2025 16:38 | Güncelleme: 24-01-2025 16:38
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Ömer Faruk Doğan

Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Hayvan Durum İzleme Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, zorlu kış şartlarında aç kalan sokak hayvanlarına yardım için harekete geçti. Ekipler, temin ettikleri mama ve yemleri doğaya bırakarak hayvanların beslenmesini sağladı.

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