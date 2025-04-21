Maçta sıra dışı an: Hakem kırmızı kartı köpeğe çıkardı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde oynanan amatör futbol maçında sıra dışı ve tebessüm ettiren bir an yaşandı. Beyşehir Demirspor ile Konya Maliyespor arasında oynanan Konya 2. Amatör Küme C Grubu 3. hafta karşılaşmasında sahaya giren sahipsiz bir köpek, maçın seyrini bir süreliğine değiştirdi.

MAÇ UMRUNDA BİLE OLMADI, SAHANIN ORTASINDA YAYILDI

Karşılaşmanın 18. dakikasında oyun alanına girerek çimlere uzanan köpek, hem oyuncuların hem de izleyicilerin ilgisini çekti. Oyunu durduran hakem Murat Balıkçı, sahada yatan köpeğe yaklaşarak mizahi bir şekilde kırmızı kart gösterdi. Görevlilerce sahadan çıkarılmaya çalışılan sevimli misafir yerinden kalkmayınca, hakem bir kez daha kırmızı kartını çıkararak bu kez köpeği kucağına alıp saha dışına taşıdı.

Tribünlerden alkış alan bu anlar, futbolun sadece mücadeleden değil, sıcak ve insanî anlardan da oluştuğunu bir kez daha hatırlattı. Oyuncular bu arada kenara gelerek su molası verirken, maç 1-1 eşitlikle sona erdi.