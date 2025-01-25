Nadir rastlanan olay: 6 gezegen yan yana sıralandı!
25-01-2025 22:24
| Güncelleme: 25-01-2025 22:29
Adana’da vatandaşlar, Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars'ın aynı hat üzerinde dizilmesini izlemek için yüksek bölgelere akın etti. Yıllar sonra ilk kez Satürn, Venüs, Neptün, Uranüs, Jüpiter ve Mars aynı hat üzerinde hizalandı. Nadir rastlanan doğa olayını seyretmek için Adana merkezde vatandaşlar Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Uzay Bilimleri ve Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne (UZAYMER) adeta akın etti. Vatandaşlar, teleskop ile gezegenlerin aynı hat üzerinde sıralanmasını izledi...