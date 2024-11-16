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HalkBank mobil uygulamasında teknik problemler yaşanıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
16 Kasım 2024 17:34 - Güncelleme : 16 Kasım 2024 17:37
HalkBank mobil uygulamasında teknik problemler yaşanıyor

16 Kasım günü akşama doğru HalkBank mobil uygulamasında meydana gelen teknik arıza sonrası kullanıcılar para gönderme işlemlerini gerçekleştiremedi. Yaşanan sorunun kısa sürede çözülmesi bekleniyor.

Bugün HalkBank​ mobil uygulamasında yaşanan arıza​ sonrasında kullanıcılar sosyal medyada HalkBank'ın çöktüğüne dair paylaşımlarda bulundu.

Ekipten henüz bir açıklama gelmezken kısa süre içerisinde uygulamanın düzelmesi bekleniyor.

HALKBANK ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

16 Kasım Cumartesi günü mobil uygulamada bazı sorunlar yaşandı. Kullanıcılar mobil uygulamaya giriş esnasında hata ile karşılaşırken ekipten bir açıklama gelmedi.

Açıklama gelmesi ve uygulamanın düzelmesi halinde gelişmelere haberimizden ulaşabilirsiniz.

Downdetector'de yer alan raporlamalar ise şöyle:

HalkBank mobil uygulamasında teknik problemler yaşanıyor - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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Gülcan16 Kasım 2024 17:39

Vay canına böyle bir şey mi oldu, para gönderemiyorlarmış ya, şimdi kim para yollayacak ya?

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