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Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini kamyonla sürüklediler
09-12-2024 12:50
| Güncelleme: 09-12-2024 12:55
Suriye'de Beşar Esad'ın 12 gün içerisinde devrilmesinin ardından halk kutlamalara devam ediyor. Şam'daki Emevi Meydanı'nda toplanan kalabalık, Esad'ın babası Hafız Esad'ın heykelini parçaladı. Heykel bir kamyonet arkasına bağlanarak, sürüklendi. Suriyeliler, tekbir getirerek Esad karşıtı sloganlar attı.