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İran'da 10 gün önceki deprem 6 katlı binanın çökmesine neden oldu! İşte o anlar

16-12-2024 14:46 | Güncelleme: 16-12-2024 14:48
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz şehrinde 6 katlı bina çöktü. Apartmandaki sarsıntılar nedeniyle kısa bir süre önce yaşayanların binayı terk ettiği belirtildi. Olayda can kaybı yaşanmadığı açıklandı. Huzistan eyaleti Kızılay Bölge Müdürü Vahid Şabani ise çöken binanın 10 gün önce bölgede meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde hasar aldığını ve riskli yapı kategorisinde yer aldığını belirtti.

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