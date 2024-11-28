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Kontrolden çıkan araçtan yola fırladı! Korkunç kazayı ucuz atlattı
28-11-2024 09:51
| Güncelleme: 28-11-2024 09:55
Avustralya'da korkunç trafik kazası ucuz atlatıldı. Otoyolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobildeki yolcu yola fırladı. Araçtan yola düşen yolcu, hafif yaralarla kurtulmayı başardı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın birkaç şeritte zikzaklar çizerek ilerlediği ve çarpmanın etkisiyle kadın yolcunun araçtan fırlayarak otoyolda yuvarlandığı görülüyor.