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Kontrolden çıkan araçtan yola fırladı! Korkunç kazayı ucuz atlattı

28-11-2024 09:51 | Güncelleme: 28-11-2024 09:55
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Avustralya'da korkunç trafik kazası ucuz atlatıldı. Otoyolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarpan bir otomobildeki yolcu yola fırladı. Araçtan yola düşen yolcu, hafif yaralarla kurtulmayı başardı. Araç kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın birkaç şeritte zikzaklar çizerek ilerlediği ve çarpmanın etkisiyle kadın yolcunun araçtan fırlayarak otoyolda yuvarlandığı görülüyor.

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