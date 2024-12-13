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Muhalifler intikam için yapmadıklarını bırakmadı: Hafız Esad'ın mezarlığı harabeye dönüştü
13-12-2024 12:07
| Güncelleme: 13-12-2024 12:10
Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin yıkılmasının ardından muhalifler intikamlarını almak istercesine Hafız Esad'ın mezarlığını harabeye çevirdi. Ateşe verilen mezarlığın son hali görüntülendi. Uzun namlulu tüfeklerle de ateş açılan mezarlığın artık bir harabeye dönüştüğü görüldü.