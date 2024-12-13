Münbiç'in ardından SMO'nun yeni hedefi Ayn el Arap
13-12-2024 11:01
| Güncelleme: 13-12-2024 11:03
Suriye Milli Ordusu (SMO), terör örgütü PKK/YPG'yi temizlemek için operasyonlarına devam ediyor. Münbiç'i terörden arındıran SMO güçleri, yeni hedeflerinin Ayn el Arap (Kobani) olduğunu açıkladı. PKK/YPG terör örgütünü Suriye'den tamamen atacaklarını söyleyen Ebu Baha El Şami, ''Biz Münbiç'ten çıktıktan sonra Kobani, Rakka, Haseki'ye gideceğiz. Suriye'de PKK'nın ismi kalmayacak. Münbiç'teki herkes biz geldikten sonra çok sevindi. Herkes çok memnun kaldı. Münbiç çok güzel bir yer. Biz hepimiz biriz ve buraları yakıp yıkan PKK ve Esad'dır" dedi.