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Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti

16-12-2024 10:27 | Güncelleme: 16-12-2024 10:28
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Berrak Arıcan

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatan Suriye Milli Ordusu ülkenin kuzeyini terörden arındırmaya devam ediyor. SMO'nun terör örgütlerinden temizlediği Münbiç ilçesinde ise geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı. Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.

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