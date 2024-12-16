Münbiç'ten kaçan teröristler araçlarını ateşe verip gitti
16-12-2024 10:27
| Güncelleme: 16-12-2024 10:28
Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatan Suriye Milli Ordusu ülkenin kuzeyini terörden arındırmaya devam ediyor. SMO'nun terör örgütlerinden temizlediği Münbiç ilçesinde ise geriye sadece PKK/YPG'nin bıraktığı mühimmat dolu çok sayıda araç kaldı. Yaklaşık 8 yıldır Münbiç'te kontrolü elinde tutan PKK/YPG'nin, araçları SMO'nun eline geçmemesi için ateşe verdikleri ve yaya olarak tünellere girip kentten kaçtıkları öğrenildi.