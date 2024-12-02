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Tel Rıfat teröristlerden temizlendi: SMO Mehter Marşı ile şehre girdi

02-12-2024 11:21 | Güncelleme: 02-12-2024 11:22
Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri | Editör : Berrak Arıcan

Suriye'de Heyet Tahrir Eş-Şam örgütünün saldırısının ardından ortalık karıştı. Silahlı muhalif örgüt, Halep ve İdlib'in ardından Hama'ya doğru ilerlerken Suriye Milli Ordusu (SMO) da terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlattı. SMO, Tel Rıfat'ı terör örgütlerinden temizleyip ele geçirdi. Suriyeli Türkmenlerden oluşan grupların Tel Rıfat'a mehter marşlarıyla girdiği anlar ise dikkat çekti.

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