6 ton çilek yandı: Tır seyir halindeyken alev aldı

İstanbul Beykoz’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda seyir halindeki çilek yüklü bir tır, balatalarının ısınması sonucu alev aldı. Yaklaşık 6 ton çilek taşıyan tır, kısa sürede tamamen yanarak küle döndü.

Olay, tırın balatalarından duman çıkmasıyla başladı. Durumu fark eden şoför, aracı hemen sağ şeride çekerek durdurdu. Ancak kısa bir süre içinde alevler tırı sardı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve tamamen söndürüldü.

Yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale gelirken, otoyolda bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.