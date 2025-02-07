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Asrın felaketinden asrın inşasına! Depremin yaraları sarılıyor

6 Şubat 2023 yılında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yeni evleri teslim edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve Kentsel Dönüşüm Başkanlığı el ele verdi. Deprem bölgesinde, neredeyse adım başı şantiye kuruldu. Bugüne kadar 201 bin 580 konut ve iş yeri depremzedelere teslim edildi. Bu sayıyla birlikte yapıların yüzde 45'i teslim edilmiş oldu.

11 ŞEHİRDE KONUTLAR YÜKSELDİ

11 şehrimizi etkileyen deprem felaketinde yıkıma uğrayan şehirlerde inşaatlar hızla yükseldi. İllere göre teslim edilen konut sayısında en çok yıkıma uğrayan Hatay'a 46 bin 167 konut yapıldı. Hatay'ın ardından depremin merkez üssü Kahramanmaraş ve Adıyaman geldi.

2,6 TRİLYON LİRA HARCANDI

Yıl sonunda hedef 452 bin konut ve iş yeri teslim etmek. Deprem bölgesine iki yılda harcanan para ise 2,6 trilyon liraya ulaştı. 

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