'Askeri personelim' dedi, yolu kapattı

İstanbul'un Avcılar ilçesinde askeri personel olduğunu iddia eden bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle minibüsüyle yolu kapattı. Duruma tepki gösteren bir vatandaş ise o anları cep telefonuyla kaydetti. Görüntülerde, minibüsüyle yolu kapatan şahıs ile vatandaş arasındaki tartışma anları yer aldı. Asker olduğunu söyleyen şahıs cep telefonuyla emniyeti aradığını iddia ederek, "Subayım. Sokakta böyle bir olay var bekleyin ekip gönderiyoruz dediniz" dedi. Minibüsü ile yolun ortasında duran şahıs bir süre sonra sokaktan ayrıldı.