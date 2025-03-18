Başıboş köpeklerin toplanmasını istemeyen kadınlar sinir krizi geçirdi! 'Kendimi öldürürüm'

Konya'da iki yaşındaki Rana bebek başıboş köpek saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti. Son dönemlerde artan başıboş köpek sorununun ortadan kalması için yasa Meclis'ten geçti. Birçok belediye de talimatlara yerine getirmek adına başıboş köpekleri toplamaya başladı. Esenyurt Belediyesi görevlileri başıboş köpekleri toplarken iki kadının tepkisiyle karşılaştı. Ekiplere engel olan kadınlar sinir krizi geçirerek tehditler savurdu. Bir kadın 'Kendimi öldürürüm' diyerek köpeklerin alınmasına karşı çıktı.