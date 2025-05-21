Eski kocasını sokak ortasında tabancayla vurdu! O anlar kamerada

Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı İnönü Bulvarı'nda ismi öğrenilemeyen kadın ile eski eşi E.N. karşı karşıya geldi. Yaklaşık dört ay önce yollarını ayıran çiftin arasında yükselen tansiyon, kısa sürede kontrolden çıktı.

Çevredeki güvenlik kameraları, saniyeler içinde yaşananları anbean kaydetti. Bir çocuk annesi kadın, yanında taşıdığı tabancayı çıkartarak eski eşine doğrulttu ve tetiği çekti.

Tek kurşun, E.N.'nin ayağına isabet etti. Kanlar içinde kalan adam, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın hayati tehlikesi bulunmuyor. Saldırgan kadın, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.