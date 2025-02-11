İstanbul’da kar yağışı etkisini artırdı!

İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyarılarının ardından beklenen kar yağışı, sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Gün boyunca aralıklarla devam eden yağış, akşam saatlerinde de Eyüpsultan Ayvansaray bölgesinde yoğun şekilde hissedildi. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen kar yağışı, trafikte aksamalara yol açarken, vatandaşlar da zor anlar yaşadı. Soğuk hava ve kayganlaşan yollar, yaya ve sürücüler için risk oluştururken, yetkililer dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor.