Özgür Özel'den Mansur Yavaş'a farklı teklif! Fatih Atik canlı yayında açıkladı

CHP'de cumhurbaşkanı adayının nasıl belirleneceği üzerine başlayan tartışmalar giderek artarken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'ten dikkat çeken bir kulis bilgisi geldi. Atik, CHP lideri Özgür Özel'in Mansur Yavaş'a 'cumhurbaşkanı yardımcısı ol' teklifi ile gittiğini iddia etti. Konu hakkında TGRT Haber canlı yayınında konuşan Atik, "Bugün Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanı yardımcılığı önerisinde bulunuldu. Bu teklifi CHP lideri Özgür Özel yaptı ve Mansur Bey de teklifi reddetti. Yavaş, adayın açıklanmasının erken olduğunu tekrardan bildirmiş" dedi.