Polise bıçak çekenlerin hazin sonu! Bacağından vuruldu

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi’nde düan akşam iddiaya göre, alkol alan iki şahıs mahallede yüksek sesle bağırıp çağırarak çevreyi rahatsız etti. Bu sırada başka bir şahısla tartışmaya başlayan ikili, kısa sürede kavgaya tutuştu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, kavgayı ayırmaya çalışırken, şahıslardan İshak B., bıçak çekerek polise saldırdı. Ekipler önce havaya uyarı ateşi açsa da İshak B. saldırgan tavrını sürdürdü. Bunun üzerine polis bacağından vurdu. Yere yatırılan zanlı için sağlık ekipleri olay yerine çağrıldı. Ancak her iki şahıs da sağlık görevlilerine zor anlar yaşattı. Polis eşliğinde ambulansa alınan İshak B. ve Ömercan D., Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Şüphelilerin kavgaya tutuştuğu şahıs da gözaltında.