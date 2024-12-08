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Suriyelilerden Türkiye'ye teşekkür! 'Yıllardır bize baktınız, ülkemize de bekleriz'

08-12-2024 14:53 | Güncelleme: 08-12-2024 14:56
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Merve Yaz

Suriye'de bugün tarihi bir gün yaşanıyor. Ülkede 2011'den bu yana devam eden kanlı iç savaşta Beşar Esad rejimi devrildi. 27 Kasım'da başlayan muhalif ilerleyişte, sırasıyla Halep, Hama Humus ve Şam ele geçirildi. Savaştan kaçıp Türkiye'ye gelen milyonlarca Suriyeli büyük sevinç yaşadı. Sokaklara çıkıp kutlamalar yapan Suriyeliler Türkiye'ye teşekkür ederek, "Türkiye'ye teşekkür ederiz 13 yıl boyunca bize baktınız. Gideceğiz, sizi Suriye'ye bekleriz." ifadelerini kullandı.

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